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Aktüel Kayseri'de mobilya fabrikası yangında hasar gördü
Aktüel

Kayseri'de mobilya fabrikası yangında hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:35:03 -
Kayseri'de mobilya fabrikası yangında hasar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde'de ahşap ürünler işlenen fabrikada yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda araç, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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