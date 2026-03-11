  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Kayseri’de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Yerel

Kayseri’de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri’de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 33. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, atölyeyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

