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Aktüel

Kayseri’de mesai saatleri değişikliği

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında 8 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren mesai saatlerinin 08:30-12:30, 13:30-17:30 şeklinde uygulanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:53:15 -
Kayseri’de mesai saatleri değişikliği

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında 8 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren mesai saatlerinin 08:30-12:30, 13:30-17:30 şeklinde uygulanacağı bildirildi.


Yapılan açıklamada; "İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. maddesi gereğince, 08.06.2020 Pazartesi gününden itibaren sabah: 08.30 - 12.30, öğle: 13.30 - 17.30" olarak uygulanması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

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