Kayseri'de maden ocağında patlama! 3 işçi yaralandı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında dinamit patladı. Patlama sonucunda yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen dinamit patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.
Maden ocağında patlama
Edinilen bilgiye göre, Suçatı Yaylası mevkiinde bulunan bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu, madende çalışan Erdoğan S. (45), Mikail B. (31) ve Ahmet H. (45) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı
Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.