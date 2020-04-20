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Aktüel

Kayseri’de kısıtlamadan sonra vatandaşlar benzinlik marketlerine koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden hemen sonra, Kayseri’de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın etti.

2020-04-20 01:00:53 -
Kayseri’de kısıtlamadan sonra vatandaşlar benzinlik marketlerine koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden hemen sonra, Kayseri’de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile beraber, Kayseri’de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın ettiler. Benzinliklerin önünde araç yoğunluğu yaşanırken, market önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

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