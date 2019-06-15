Kayseri’de Kick Boks Türkiye Şampiyonası heyecanı

Kick boks Türkiye Şampiyonası eleme maçları Kayseri’de başladı.

Kayseri Talas Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ve 3 gün sürecek Türkiye Şampiyonası eleme maçlarında, sporcular Türkiye Şampiyonasına gitmek için mücadele edecek. 4 kategoriden oluşan müsabakalarda, 250 sporcu mücadele edecek ve maçlar 16 Haziran Pazar günü sona erecek. Grubundan galip çıkan sporcular, Türkiye Şampiyonasına gidecek.

4 farklı kategoride 250 sporcuyla müsabakaları sürdürdüklerinisöyleyen Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Bölge Antrenörü Esat Kaya, “Bu organizasyon kick boksun Kayseri Şampiyonası il seçmesi. Burada seçilecek sporcular direkt Türkiye Şampiyonasına götürülecek. Burada minik, yıldız, genç, büyük, bay ve bayan yarışmacılarımız var. Şu anda yapılan müsabakalar ring sporu olduğu için bunlar gençler kategorisinde devam ediyor. Şu an da full kontakla başladık, low kick ve k1 olarak devam edeceğiz. Toplamda 250 sporcumuz var katılım olarak. 250 kişilik katılımla başladık. Maçlar 3 gün sürüp, Pazar gününe kadar devam edecek ve bitireceğiz İnşallah. Türkiye Şampiyonası’na burada şampiyon olan sporcularımızı götüreceğiz. Şampiyonaya da toplamda 230 kişi gibi sporcuyla gidilecek” dedi.

Kick boks sporcusu Hayriye Türksoy ise, "8 yıldan beri sayılı derecelerim oldu. 2015 yılındaki Türkiye Şampiyonalarında, ilk katılımım da dereceye girdim. Daha sonraki turnuvalarda Türkiye Şampiyonluklarım var. Kick boks da toplam da 8 şampiyonluğum var. onun dışında wushu sporu yapıyorum. O da farklı bir branş. Onda da yine 4 kere Türkiye Şampiyonluğum var. Wushu branşında aynı zamanda Balkan Şampiyonuyum. Geçen sene de Avrupa Şampiyonluğum var. Kick boksta yine Macaristan’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılarak 1. oldum. Şimdi de Antalya’da kendi ülkemizde, yıllar sonra gelecek olan bir Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz Dünya Şampiyonu olmak. Çalışmalarımıza çok iyi şekilde devam ediyoruz. Ben çalışıyorum ama iş yerinde 1 saatlik öğle aramızda bile antrenman yapıyoruz. Yeri geldiğinde günde 3 antrenmanla şampiyon olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kick boks ve wushu sporlarıyla ilgilenen Avrupa Şampiyonu Buket Kaya da, “Kick boks ve wushu dalında spor yapıyorum. 25 Nisan 2 Mayıs arası Wushu Avrupa Şampiyonasında, kinda dalında Gençlerde Avrupa Şampiyonu oldum. Bu başarılarımda yanımda olan antrenörlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.