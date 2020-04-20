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Aktüel

Kayseri'de karantinadaki mahalleden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

2020-04-20 19:23:07 -
Kayseri'de karantinadaki mahalleden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nden kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı mahalle çevresinde denetim yapan jandarma, tarlaların bulunduğu alanda 2 kişinin olduğunu fark etti.

Jandarma, tarladaki şüphelilerin M.Y. ve T.T. olduklarını tespit ederek Akmescit Mahallesi'nde oturduklarını ve karantinadan kaçmaya çalıştıklarını belirledi.

Ekiplerin yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza kestiği M.Y. ve T.T, karantinaya alınan mahallerine gönderildi, ayrıca haklarında adli işlem de başlatıldı.





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