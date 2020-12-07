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Aktüel Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Aktüel

Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:33:06 -
Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma; trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Denetim, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 29 trafik timiyle Kayseri-Sivas kara yolu, Felahiye, Özvatan, Talas, Develi, Tomarza ve Erciyes yollarında yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de bulundu.

Helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimde ekipler, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerden dolayı 43 araç sürücüsüne 15 bin 358 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulamada 27 araç trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan bir kişi gözaltına alındı ve hacizli bir araç yakalandı.

Öte yandan, denetimler sırasında sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatan ekipler, araçlardakilerin karantinada olup olmadıklarını da kontrol etti.

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