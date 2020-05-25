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Aktüel

Kayseri'de inşaat bekçisi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:28:49 -
Kayseri'de inşaat bekçisi ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, bekçiliğini yaptığı inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İhsan B'den (47) uzun süre haber alamayan yakınları Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bekçiliğini yaptığı inşaata gitti.

İhsan B'nin inşaattaki kulübede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İhsan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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