Kayseri’de iki grup arası bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

Kayseri’de gece saatlerinde yaşanan kavga, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçaklar da kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda, karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç. bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.