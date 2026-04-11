  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı! Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler Mardin'den Avrupa'ya dostluk mesajı! Bakan Işıkhan: "AB ile ilişkimiz teknik değil gönül bağıdır!" Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’ CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma” Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı Yine CHP’li belediye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca’ya sıçradı Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti! Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası
Kayseri'de iki grup arası bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de gece saatlerinde yaşanan kavga, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçaklar da kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda, karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç. bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23