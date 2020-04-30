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Aktüel

Kayseri'de ihtiyaç sahibi bin öğrencinin ailesine un dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:48:51 -
Kayseri'de ihtiyaç sahibi bin öğrencinin ailesine un dağıtılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi bin öğrencinin ailesine 25 kilogramlık un dağıtılıyor.

Kocasinan ilçesindeki Refika Küçükçalık Ortaokulunda, Vefa Destek Grubu gönüllüsü öğretmen ve öğrenciler tarafından alınan unların ailelere dağıtımı için tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, burada yaptığı konuşmada, eğitim camiasındaki bütün arkadaşlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

Türk milletinin büyüklüğünün böyle zor günlerde ortaya çıktığını belirten Ekinci, "Paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Öğrencilerimizin harçlıklarıyla, öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinden topladıkları bu yardımları kendi elleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edecekler. Onlara bir mesaj vermek istiyoruz, 'Biz her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Milli Eğitim olarak koronavirüs salgını başlar başlamaz maske ve dezenfektan üretim noktasında öncü olmaya çalıştıklarını, bugün Türkiye'nin en ciddi manada dezenfektan üreten okulunun kendilerinde olduğunu aktaran Ekinci, şu anda dezenfektan üretiminin 600 bin tona yaklaştığını, geçen hafta itibarıyla kolonya üretimine de başladıklarını kaydetti.

Ekinci, bu birlik ve beraberlik ruhu oldukça, dünyadaki bütün ülkelerden daha çabuk, daha hızlı bir şekilde bugünleri atlatacaklarına inandığını belirtti.

Program sonrası öğretmen ve okul idarecileri tarafından kamyonetlere yüklenen unlar, öğrencilerin ailelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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