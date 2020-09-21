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Aktüel Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:45:11 -
Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eşi B.T'yi (24) bıçakla yaralayan zanlı M.A.T. (25), Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

B.T'nin ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T, dün, boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçaklamıştı.

Kadın, eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olayın ardından kaçan zanlı ise daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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