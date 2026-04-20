Kayseri’de gol kralı belli oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 2025-2026 sezonu gol kralı Döğergücü Futbol Kulübü forması giyen Yusuf Kenan Karabulut oldu. 26 hafta süren Süper Amatör Küme’de sezonu 41 puanla 7. sırada tamamlayan Döğergücü Futbol Kulübü, sezona damga vurdu. Genç ve dinamik bir kadro ile ligde mücadele eden Döğergücü Futbol Kulübü’nün genç kanat oyuncusu Yusuf Kenan Karabulut attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Yusuf Kenan Karabulut, takımın attığı 67 golün 20’sine imzasını attı. Kayseri Süper Amatör Küme'de en çok gol atan isimler ise şu şekilde;
20 gol- Yusuf Kenan Karabulut (Döğergüü FK)
19 gol -İsmail Efe (Amaratspor)
18 gol -Hakan Bahran (Kayseri Şekerspor)
16 gol-Mevlüt Metin (Başakpınarspor)
16 gol -Abdulsamet Demirel (Erciyes Esen Makina FK)
15 gol- Alper Durdu (Hacılar Erciyesspor)
15 gol-Burak Arslan (Özvatanspor)
15 gol-İsmail Erdi Halis (Başakpınarspor)
14 gol-Beytullah Özcan (Özvatanspor)
13 gol-Bulut Akbaş (Kayseri Şekerspor)