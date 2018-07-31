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Kayseri'de fuhuş-şantaj çetesine büyük operasyon!

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bazı iş adamı ve esnafı kumpas yoluyla ağına düşürerek maddi kazanç sağlayan fuhuş-şantaj çetesi düzenlenen opersayonla çökertildi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:47
Kayseri'de fuhuş-şantaj çetesine büyük operasyon!

Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 10 aydır titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Yahyalı’daki iş adamı ve esnafları kumpas yoluyla ağlarına düşüren, uygunsuz görüntülerini şantaj için kullanarak iş adamlarından maddi kazanç sağlayan fuhuş-şantaj çetesi çökertildi.

Cumhuriyet savcısı Emrullah Polat’ın talimatlarıyla harekete geçen polis ekipleri, şantaj-fuhuş çetesi mensubu L.B., Y.Ü., A.Ü., İ.D., H.Ü., A.Ü. ve B.Ü.’yü yakaladı. L.B., Y.Ü., A.Ü., İ.D. sevk edildikleri Yahyalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; B.Ü., Y.Ü., H.Ü. ise denetimli serbestlikle bırakıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:47
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