Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında ayrı ayrı yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.A, R.T. ve Z.A. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün okullarında öğretmen olarak görev yapan sanık Y.A, okullarda sadece görevini ifa etmek için çalıştığını öne sürerek beraatini istedi.

FETÖ üyeliğinden daha önce aynı mahkemede yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve istinafın bozma ilamının ardından yeniden yerel mahkemede yargılanan eski subay R.T. ise örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasının doğru olmadığını savundu.

Görev yaptığı 13 yılda 2 ardışık arama yapıldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını savunan sanık, aramaların örgütsel amaçlı olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Aynı mahkemede yargılanarak beraat eden ve istinafın bozma ilamının ardından yeniden yerel mahkemede yargılanan Z.A. ise birine yardımcı olmak adına verdiği hattan örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un çıkması nedeniyle yargılandığını, bu yapılanma ile hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Y.A. ve R.T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, sanık Z.A'nın ise beraatine hükmetti.