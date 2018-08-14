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Kayseri'de FETÖ sanığı vergi müfettişine 7.5 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında tutuklu sanık vergi müfettişi Mehmet Atay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Ağustos 2018 Salı 18:57
Kayseri'de FETÖ sanığı vergi müfettişine 7.5 yıl hapis

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Atay ile avukatı hazır bulundu. Vergi müfettişi olan 2 tanığın dinlendiği duruşmada, FETÖ şüphelisi Atay, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Atay'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

18 SANIKLI FETÖ DAVASI ERTELENDİ

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 3'ü tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan  Nuri ve Halil Korkmaz kardeşler ile Mehmet Akif Gülhan ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö, Ahmet Osman B, Bayram G, Davut Ü, İbrahim Hakkı G, Nagihan B, Doğan Ü, Sami G, Uğur P, Ömer E. ve Ahmet B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ülkü Seçilay S, Mehmet B, Osman B. ve Süleyman Ü. ise duruşmaya katılmadı.

'MAĞDURUZ'

Ticaret ile uğraştığını ve mağdur olduğunu belirten iş insanı Halil Korkmaz, "İş yerimiz kapandı. 60 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Annem ocak ayında vefat etti. Çocuğum kanser hastası oldu. Ailecek mağdur olduk. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ağabeyi Nuri Korkmaz da mağdur olduklarını ifade ederek, "İlkokul mezunuyum. 13 yaşında ticarete başladık. Çekemeyen kişi çoktu. İş yerimizin durumu çok kötü durumda. İşlerimiz için döviz borcu almıştık. Şimdi borç aldıklarımız, borcunu istiyor. Çok mağdur olduk" diye konuştu.

Üniversite eğitiminin yarım kaldığını dile getiren Mehmet Akif Gülhan da, "Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim.  Arkadaşlarım mezun oldu ama ben tutuklandığım için mezun olamadım. Mağdur oldum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Heyet, 3 tanığın dinlenmesi ve bazı eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:57
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