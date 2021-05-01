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Aktüel Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:15:00 -
Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var

Rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmeye çalışan F.B. idaresindeki 38 YE 119 plakalı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde, O.B'nin kullandığı 06 CEA plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada caddede uygulama yapan polis ekipleri, kazaya müdahale etti. Daha sonra olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü F.B, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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