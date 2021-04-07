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Aktüel Kayseri'de feci kaza! Ölüler var
Aktüel

Kayseri'de feci kaza! Ölüler var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 18:04:00 -
Kayseri'de feci kaza! Ölüler var

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde M.B'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona, 18. Cadde ile 43. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, sürücüsü belirlenemeyen 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada, araçta bulunan iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. (30) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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