  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü
Aktüel

Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:47:26 -
Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen Caddesi'nde Nimet İz'in (83) yalnız yaşadığı müstakil evde yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evi saran dumanlar arasından yaşlı kadını kurtarmaya çalışan ekipler, çelik kapıyı açarak içeri girmeyi başardı.

Ekipler, evin salonunda İz'in cansız bedenine ulaştı.

Yaşlı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıkladı
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıkladı

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hay..
TRT 1’in yeni dizisi bir sürprizle başlıyor
Medya

TRT 1’in yeni dizisi bir sürprizle başlıyor

Son dönemlerde ekranlara getirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren TRT 1’de yeni dizi bugün itibariyle başlıyor...
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay