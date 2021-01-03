Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen Caddesi'nde Nimet İz'in (83) yalnız yaşadığı müstakil evde yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evi saran dumanlar arasından yaşlı kadını kurtarmaya çalışan ekipler, çelik kapıyı açarak içeri girmeyi başardı.
Ekipler, evin salonunda İz'in cansız bedenine ulaştı.
Yaşlı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.