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Kayseri'de "düzensiz göçmen" operasyonu

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları otobüslerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 15:38
Kayseri'de "düzensiz göçmen" operasyonu

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde şüpheli görülen 2 otobüsü durdurdu.

Organizatörler gözaltına alındı

Otobüslerde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen M.D, M.D, H.Ü. ve E.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:38
  1. Kayseri
  2. İl Jandarma Komutanlığı
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  4. Afganistan
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