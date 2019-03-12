Kayseri'de "düzensiz göçmen" operasyonu
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları otobüslerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.12 Mart 2019 Salı 15:38
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde şüpheli görülen 2 otobüsü durdurdu.
Organizatörler gözaltına alındı
Otobüslerde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen M.D, M.D, H.Ü. ve E.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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