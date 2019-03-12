Kayseri'de "düzensiz göçmen" operasyonu Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları otobüslerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 75 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde şüpheli görülen 2 otobüsü durdurdu. Organizatörler gözaltına alındı Otobüslerde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen M.D, M.D, H.Ü. ve E.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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