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Aktüel Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:11:21 -
Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu A.A. ve A.E'nin Kayseri'de bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Melikgazi ilçesindeki farklı ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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