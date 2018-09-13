Kayseri'de cinsel istismarcı üvey ağabey tutuklandı!
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 39 yaşındaki U.A. isimli şahıs, 16 yaşındaki üvey kız kardeşi C.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.13 Eylül 2018 Perşembe 12:15
Kayseri Tomarza'ya bağlı Culha Mahallesi'nde oturan, evli ve 3 çocuk sahibi U.A., üvey kız kardeşi C.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
U.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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