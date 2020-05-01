Kayseri'de çiftçiler "1 Mayıs"ı çalışarak geçiriyor

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kayseri'de çiftçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de aralıksız çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Bünyan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti.

Hacıpaşaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de köylünün, çiftçinin üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Hayvansal, bitkisel üretim aksamadan devam ediyor. Biz de çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Onlara destek veriyoruz." dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Önder Yıldırım da Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta sorun yaşamayacağını söyledi. Yıldırım, "Vatandaşların bu süreçte evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Bizler onlar için buradayız ve üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yem üretimi yapan Mustafa Gökçe, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan Hatem Erdoğan da yaklaşık 100 koyun ve 90 kuzusu olduğunu, bugün görevlilerin gelerek hayvanlarına küpe taktıklarını ve aşı yaptıklarını ifade etti.

Kendileri için herhangi bir kısıtlama bulunmadığı için mutlu olduklarını belirten Erdoğan, yetkililere teşekkür etti.









