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Aktüel Kayseri'de Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde meşaleli yürüyüş düzenlendi
Aktüel

Kayseri'de Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde meşaleli yürüyüş düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:26:00 -
Kayseri'de Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde meşaleli yürüyüş düzenlendi

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenledi.

Sivas Bulvarı'nda bir AVM önünde toplanan grup, ellerinde meşalelerle maske ve mesafe kuralına uyarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürümeye başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Gençlik Cumhuriyet'in ölümsüz koruyucusudur" ve "Zafer bitmez, gençlik tükenmez" yazılı pankartlarla yürüyen gruba, çevredekiler alkışlar eşliğinde destek verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

"30 Ağustos Zafer Bayramı milletin şanı, şerefi ve onurudur." diyen Arık, bayramları coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Arık ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.


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