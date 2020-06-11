Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak'taki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki İsmail K'den iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, hareketsiz yatan İsmail K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İsmail K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.