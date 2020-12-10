  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı
Aktüel

Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı

Davet üzerine aileyi ziyaret eden Özhaseki, koronavirüs tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı, herkesi salgından korunma konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:26:43 -
Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, evlerinde saksıda yetiştirdikleri mandalinaları birlikte toplama talebi üzerine Ekrem-Zeynep Deveci çiftine misafir oldu.

Merkez Talas ilçesinde ikamet eden aileyi ziyaret eden Özhaseki, Zeynep Deveci'nin davetini geri çevirmediğini söyledi.

Ailenin bu güzel muhabbetinin, dualarının ve iyi dileklerinin kendisi için yeterli olduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Belki de yöneticinin en büyük mutluluğu, emek verdiği yerde insanların kendisini sevdiğini görmek. İnsanların ilgi duyduğunu görmek, dualarında olmak. Bunu birkaç günlük hastane sürecinde de (koronavirüs tedavisi) gördüm. Allah razı olsun, binlerce insanın duası vardı. Güzel dilekleri vardı, temennileri vardı. Bunlardan dolayı da gerçekten yıllarca emek verdiğim Kayseri'mize, bu güzel şehrin insanlarına hele ki emek vermişim, hele ki bütün gençliğim, neredeyse bütün ömrüm hizmetle geçti diye şükrettim, dualar ettim. Tabii bu hastalık süreci zor bir süreç, kolay değil. Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bu süreçte bir hafta kadar da hastanede kaldım. Haliyle tercihimiz Şehir Hastanesi."

Özhaseki, koronavirüs tedavisi için hastanede kaldığı süre içerisinde yüzlerce doktor, binlerce sağlıkçının gece gündüz demeden insanlara nasıl hizmet ettiklerini gördüğünü anlattı.

Özhaseki, bir gazetecinin, Kovid-19 hastalığını atlatmış biri olarak, hala bu hastalığa inanmayan ve aşı karşıtı kesimin bulunduğunu nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Aşı karşıtlığı olur mu? İnsanlar neden böyle garipleşirler, niye böyle tuhaf bir fikir peşinde koşarlar, anlamakta güçlük çekiyorum." karşılığını verdi.

Bunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar başlıyor, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz. Pozitifsiniz diyorlar. Sonra kendine has semptomları var, onlar sırayla başlıyor. Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürük... Çok şükür ben ağır şekilde atlatanlardan değildim ama bunu çok ağır atlatanlar var. Şimdi neredeyse Kayseri'de 150-200 yoğun bakımda, bir kısmı entübe olan vatandaşımız var. Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ta ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor. Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu, veya şekeri olup da veya nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor."

Bu işin şakası olmadığına dikkat çeken Özhaseki, "Ben maskeye çok uydum, riayet ettim, maskesiz hiçbir yere de çıkmadım. Çalışmalarımı da öyle yaptım ama aile içerisindeki bir yemekte oldu. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya ama işin garip tarafı aile birbirine bulaştırıyor. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bütün sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun, orada bütün hastalarımıza gözleri gibi bakıyorlar." dedi.

Zeynep Deveci ise balkon ve mutfakta 3 yıldır torunları için saksıda mandalina yetiştirdiğini ancak Kovid-19 nedeniyle onların gelip, meyvelerden yiyemediklerini söyledi.

Özhaseki'yi çok sevdiğini belirten Deveci, "O, çocukluğumdan beri saygı duyduğum bir insandır. Ailemizden biri gibi geliyor. İnşallah geleceğin de lideridir." dedi.

Özhaseki, kendisinin eve geleceğine inanmayan Deveci ailesinin Holanda'da yaşayan oğlu ile de telefonla konuştu.

Özhaseki ve Ekrem-Zeynep Deveci çifti, saksıda yetiştirilen mandalinaları topladı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır
Dünya

NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır

ABD ve Türkiye arasında tartışma konusu olan S-400'ler hakkında New York Times gazetesinde yer alan analizde ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay