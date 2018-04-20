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Kayseri'de Başakşehir'in 11'i belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor'a konuk oluyor.

20 Nisan 2018 Cuma 19:20
Kayseri'de Başakşehir'in 11'i belli oldu

Süper Lig’in 30. hafta açılış maçında, Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

SAAT: 20:00
STAT:Fatih Terim Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Arda Turan, Elia, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Badji, Şamil, Boldrin, Deniz Türüç, Amorim, Umut Bulut.

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:20
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