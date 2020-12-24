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Aktüel Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayından üretilen ekmek satışa çıktı
Aktüel

Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayından üretilen ekmek satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:12:23 -
Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayından üretilen ekmek satışa çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde ekimi yapılan genetiği bozulmamış ata tohumu olarak bilinen "gacer" buğdayından üretilen ekmek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Ekmek'te satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar 22 çeşit ekmek üreterek hizmet veren Kent Ekmek'te, Develi gacer ekmeğine de ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gacer buğdayının önemli bir değer olduğunu belirtti.

Üreticiyi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, yüzyıllarca yöre çiftçisi tarafından ekilen gacer ürününün sofralara ekmek olarak gelmesinin Develi ilçesinin lezzetlerini daha iyi anlattığını belirtti.

Büyükkılıç, besleyici ve sağlıklı yöresel ürün gacer ekmeğinin faydalarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gacer ekmeğini üretim listemize aldık. Kaplıca buğday grubuna giren 28 kromozomlu tahıl, Kayseri ve çevresinde gacer ismiyle biliniyor. Develi'nin köylerinde yetiştirilen gacer buğdayı, genetiği değiştirilmemiş ata soyu olan antik bir buğday türüdür. Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş gacer buğdayından yapılan ekmek, zengin protein içeriği, kepekli öğütülmesi ve tam organik olması ile diğer ekmeklere rakip olacaktır. Yüksek lif ve kepek içeriği, düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştıran ekmek, kilo problemi yaşayanlar için çare olabilecektir. Gluten içeriğinin düşüklüğü ile de dikkati çeken gacer buğdayı, posa içeriği bakımından çok iyi ve protein içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tercih edilmektedir. Gacer diğer tahıllardan farklı olarak hiçbir işlem görmeden direkt tarladan harman sonrası tüketilebildiği için besin kayıplarına da uğramamaktadır."

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