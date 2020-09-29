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Aktüel Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:21:07 -
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, husumetli olduğu akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.S, A.S. ve N.S, adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, A.S. ve N.S. ile dün Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan H.S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı. H.S'nin, husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobille yolu kesilmişti. Saldırganlar, aracına çarparak durdurdukları H.S. tüfekle vurulmuştu.

Sağlık görevlileri H.S'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın ardından iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Polis, olayın ardından kaçan 3 zanlıyı gözaltına almıştı.

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