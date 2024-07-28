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Yerel Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!
Yerel

Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 16:29:00 -
Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.’nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı Volvo marka otomobil, G.P.’nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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