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Aktüel Kayseri'de 702 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kayseri'de 702 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:20:01 -
Kayseri'de 702 litre sahte içki ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eve düzenlenen operasyonda 702 litre sahte içki ve 7 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir ikametgahta kaçak içki imal edilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 702 litre şarap, 7 litre etil alkol, şarap yapımında kullanılan damıtma kazanı, alkolmetre ve doluma hazır boş alkol şişeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu S.L. hakkında adli işlem başlatıldı.





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