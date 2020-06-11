  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:03:31 -
Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında ev, otomobil ve iş yerinden televizyon, teyp ve bisiklet gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Ekipler, 13 hırsızlık olayının şüphelileri Halit G. (26), Ebru O. (30), Samet D. (21) ve Cihan Y'yi (26) kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı