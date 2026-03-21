Kayseri’de 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki A.D., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Beydağ Sokak üzerinde meydana geldi.
Arkadaşlarıyla birlikte sokakta vakit geçiren 3 yaşındaki A.D., bir anda sahipsiz bir köpeğin hedefi oldu.
Köpeğin çocuğa saldırdığını gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek çocuğu köpeğin dişlerinden kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayın ardından mahalle sakinleri sahipsiz hayvanlar konusunda yetkililere çağrıda bulundu.
Saldırıyı gerçekleştiren köpek ise Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
