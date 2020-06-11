  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de 3 apartman ve 8 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:15:25 -
Kayseri'de 3 apartman ve 8 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 apartman ve 8 müstakil ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Selçuklu, Sahabiye ve Battalgazi mahallelerinde 3 apartman ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2, Beğendik Mahallesi'nde 1, Sarız ilçesi İncemağara Mahallesi'nde 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine müstakil evlerin ve apartmanların çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı