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Yerel Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Yerel

Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-09-01 23:19:00 -
Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevlere müdahale eden 1 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında, saat 20.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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