Kayseri U-17 Play-Off Grubu Kayseri U-17 Play-Off Grubu’nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18.

Kayseri U-17 Play-Off Grubu’nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18. dakikada Mustafa Yeşil’in attığı gol ile Yolspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık 1Nolu

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Özgür Gök xx, Furkan Uçar xx

Saha Komiseri: Zehni Nergiz

Kayseri Atletikspor U-17: Selçukhan Çadır xx, Semih Albay xx, Adem Aksoy xx, Emre Şimşek xx, Yasin Bilir xx, Çetin Güney xx, Yusuf Emre xx, Mustafa Yeşil xxx, Ömer Yıldız xx, Mecit Kayabaşı xx, Eray Lafçı xx

Kayseri Yolspor U-17: Ali Aksoy xx, Murat Akbulut xx, Tolgahan Arık x, Kaan Sağnak x, Emirhan Çalış xx, Hamit Doğan xx, Birhat Yağbasan x, İsmail Yıldırım xx, Mustafa Saylağ xx, Samet Uçar xx, Furkan Şahin xx

Gol: Dk.18 Mustafa Yeşil (Atletik)

Kırmızı Kart: Dk.74 Hamit Doğan (Yolspor)

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