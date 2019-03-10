Kayseri U-17 Play-Off Grubu
Kayseri U-17 Play-Off Grubu’nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18.10 Mart 2019 Pazar 14:34
Kayseri U-17 Play-Off Grubu’nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18. dakikada Mustafa Yeşil’in attığı gol ile Yolspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Özgür Gök xx, Furkan Uçar xx
Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Kayseri Atletikspor U-17: Selçukhan Çadır xx, Semih Albay xx, Adem Aksoy xx, Emre Şimşek xx, Yasin Bilir xx, Çetin Güney xx, Yusuf Emre xx, Mustafa Yeşil xxx, Ömer Yıldız xx, Mecit Kayabaşı xx, Eray Lafçı xx
Kayseri Yolspor U-17: Ali Aksoy xx, Murat Akbulut xx, Tolgahan Arık x, Kaan Sağnak x, Emirhan Çalış xx, Hamit Doğan xx, Birhat Yağbasan x, İsmail Yıldırım xx, Mustafa Saylağ xx, Samet Uçar xx, Furkan Şahin xx
Gol: Dk.18 Mustafa Yeşil (Atletik)
Kırmızı Kart: Dk.74 Hamit Doğan (Yolspor)
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