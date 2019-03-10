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Kayseri U-15 Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Kayseri U-15 Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor’u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ömer Hürcan Yücel x, Ömer Kılıç xx, Eren Macit xx


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Kayseri Şekerspor U-15: Yusuf Nazlı xx,Furkan xx, Deniz xx, Sadık xx, Mustafa xx, Mert xx, M.Alıcı xx, Melih xxxx, Ömer xxx, Emre xx, İlkay xxx


Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser x, Uğur Paşayiğit x, Batuhan Karahan x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya x, Türkislam Konateke x, Yusuf Çetinkaya x, Tugay Bozoğluer xx Melih Koçxx, Nedim Alibaşoğlu x, Efe Şahin xx


Goller: Dk.11,30 ve 61 Melih, Dk.50 Ömer (Şekerspor) Dk.48 Melih Koç (Talasgücü)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
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