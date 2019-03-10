Kayseri U-15 Play-Off Grubu
Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4.10 Mart 2019 Pazar 14:34
Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor’u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel x, Ömer Kılıç xx, Eren Macit xx
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Kayseri Şekerspor U-15: Yusuf Nazlı xx,Furkan xx, Deniz xx, Sadık xx, Mustafa xx, Mert xx, M.Alıcı xx, Melih xxxx, Ömer xxx, Emre xx, İlkay xxx
Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser x, Uğur Paşayiğit x, Batuhan Karahan x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya x, Türkislam Konateke x, Yusuf Çetinkaya x, Tugay Bozoğluer xx Melih Koçxx, Nedim Alibaşoğlu x, Efe Şahin xx
Goller: Dk.11,30 ve 61 Melih, Dk.50 Ömer (Şekerspor) Dk.48 Melih Koç (Talasgücü)
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