Kayseri Ticaret Odası ağustos ayı meclis toplantısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği müjde nedeniyle heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim." dedi.

KTO ağustos ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Burada konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Avrupa'ya açılan en büyük ve önemli enerji üssü konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'de 35-40 milyar dolarlık bir kaynağın her yıl enerji ithalatına ayrıldığını, bunun 12 milyar dolarının ise doğal gaza gittiğini aktaran Gülsoy, böylece cari açık oluştuğunu ifade etti.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemine işaret eden Gülsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği müjdeden heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim. Bugün itibarıyla 16 milyar metreküp doğal gaz çıkartan ülkemiz, mevcudun 20 katı olan 320 milyar metreküplük kaynağı ekonomiye kazandırdığı zaman inanıyorum ki her anlamda daha da rahatlayacaktır." diye konuştu.

İzlenen milli politikayı desteklediklerini bildiren Gülsoy, şöyle konuştu:

"Dün yabancı şirketlerin gemileri ile 500 milyon dolara yaptırdığımız ve bir türlü de sonuç alamadığımız bir sondajı şimdi kendi gemilerimiz ve mühendislerimizle 35-40 milyon dolara mal ediyoruz. Karadeniz'de bulunan doğal gaz 2004'ten bu yana sürdürülen sondaj çalışmalarında milli ve yerli bir yapıya dönüşümüzün sonucudur. Türkiye'nin, zengin yeraltı kaynakları biran önce ekonomiye kazandırılmalıdır. Bor başta, birçok yer altı zenginliğimiz bu milli duruş ve kararlı yürüyüşümüzle, inşallah en kısa sürede ticarileşir ve milli gelirimizin artmasına katkı sağlar. Uzmanlar bir süredir Doğu Akdeniz'de yaşanan mücadeleye sahne olan hidrokarbon ve diğer enerji kaynaklarının Avrupa'nın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu ileri sürüyor. Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan'ın bu bölgesindeki zenginliğine ulaşmamız halinde, milli gelirimizin de ortalama yüzde 50 daha artacağı bekleniyor."

Kovid-19 salgınından tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin de etkilendiğini ifade eden Gülsoy, buna rağmen temmuz verilerinin umut verici olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çok önemli bir rezerv olduğunu, ilerleyen dönemlerde yapılan araştırmalarla bu rezervin daha da artabileceğini kaydetti.