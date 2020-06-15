Kayseri Ticaret Borsası
Sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan işlem gördü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,47
|1,52
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,32
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|35,00
|Sucuk
|Kg
|52,00
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|91,80
|95,00
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|86,00
|91,80