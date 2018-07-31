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Kayseri Tabip Odasından skandal açıklama! 'O hekim görevini yapmıştır'

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gamze Saçcı, Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan, doktor ve polislerin açığa alındığı olayla ilgili açıklama yaptı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
Kayseri Tabip Odasından skandal açıklama! 'O hekim görevini yapmıştır'

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gamze Saçcı, Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, Giresun'da meydana gelen olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Söz konusu olayda bizce önemli olan bazı noktaları tekrar vurgulamak isteriz. Kanunlar gereğince hekimin hastayı görmeden tedavi etmesi veya mevcut ilaçlarını yazması yasaktır, yasalar her vatandaş için ayrım yapmaksızın geçerlidir. Yatağa bağımlı hastalar için Sağlık Bakanlığımız Evde Sağlık Birimini kurmuştur ve özveriyle hizmet vermektedirler. Hekim hastayı görmeden ilacını yazmayarak görevini yapmıştır, çünkü hastayı görmeden reçete düzenlemek yasalar nezdinde suçtur; başlayan tartışma üzerine de Beyaz Kod vererek ve kolluk kuvvetlerini çağırarak şikayet hakkını kullanmıştır. Beyaz Kod, Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulmuştur. Görevi başında ki tüm hekimler ve sağlık çalışanları için meydana gelen fiziksel veya sözel tehdit ve tehlike içeren durumlarda güvenliğimizin ve savunmamızın yapılabilmesi için vardır. Gerek yerel gerekse ulusal basınımızın vatandaşlarımızı doğru ve yasalara uygun şekilde bilgilendirmeleri beklentimizdir. Olayın gerekli idari ve meslekî kurumlarca incelenip soruşturulacağı ve adil bir karara varılacağına inancımız tamdır."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:06
  1. Giresun
  2. Kayseri Tabip Odası
  3. Skandal açıklama
  4. Yusuf Topal

YORUM YAZ

  • vedat soyluvedat soylu22 dk önce
    Bilmeden konuşan çok. Hastanın evde bakım hizmeti ve uzman doktorun yazdığı 3 aylık standart ilaçları var. Bulunduğu sağlık ocağı hekimi, daha önce uzman hekimin yazdığı reçetedeki ilaçları 3 ayda bir yazar. İnanmıyorsa gider hastayı evde görür, ne anlayacaksa orada yazar. Uzman doktorun reçetesinin üzerine pratisyen hekimin yorum yapması, yazmaması mesleği inkar demektir. Sorarsan herkes akıllı bu ülkede.
  • Ben bilirimBen bilirim26 dk önce
    Aynı durumda sizin aileniz olsaydı aynı fikirde mı olurdunuz ???Meselemuayene ile ilgili ilâç yazma durumudeğilRaporlu ilâcı yazdırmaevde bakım raporlu hastaya gitmemedurumu var yönetmeliğin 4 maddesi g fıkrası gereği görevi ihmali söz konusu var adam ölümünesebebiyet var
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber1 sa önce
    TAMAM AMA KURBANLIK KOYUNUN BİLE GÖZÜNÜ BAĞLILORLAR ZHANFENDİ. HAKLI OLMANIZ HASTA PSİKOLJİSİNİ HASTA YAKINI PSİKOLJİSİNİ AYAKLAR ALTINA ALMANIZI GEREKTİRMEZ
  • Osman ÖzkanOsman Özkan14 dk önce
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN,a karşı dip dalğalar işte böyle hazırlanmaktadır giresundaki katil doktora ve polislere şimdide kayseri tabip odası destek verdiğine göre burada örğütlü bir eylem söz konusudur bu konuyu ANAYASAYI KORUMA SAVCILARI ARAŞTIRMAK ZORUNDADIR.nedenine gelince sağlık bakanlığının hastalar görulmeden muayene ve ilaç yazılamaz emri verdir bu doğrudur ANCAAAAK birde sağlık bakanlığının sağlık kurumuna gelemeyecek hastalar evlerinde tedavi edilir diye bir emride VARDİİİİİR.giresundaki hekim yaşlı adamı bu birime göndermek veya bu birimi harekete geçirmek yerine bilerek ve isteyerek görevini yapmayarak halkı devlete karşi kışkırtmak amaç ve gayesiyle polis çağırmıştır hem suçlu hemde güçlü rolunde kamu gücünu kötuye kullanmış ve yaşlı insanı öldurmuşlerdir.
  • Huseyin Korkmaz Huseyin Korkmaz 1 sa önce
    Ben de katılıyorum. Görevini yapmıştır. Haberin neresi skandal. Her önüne gelen gelsin doktoru, öğretmeni dövsün. Kendini tehlikede hissettiği zaman kullanmak üzere dizayn edilmiş sistemi kullanmak neden suç olsun. Allahım ya...
  • doktor polis haklıdoktor polis haklı1 sa önce
    Evet görevini yapmıştır.birileri hergün bir doktorun kafa göz yarılmasına öldürülmesine alıştı galiba.dr tamamen kurallara bağlı kalarak hastayı görmeden ilacı yazmamış.aynı Giresunda hastayı görmeden ilaç yazdığı için bir dr açığa alınmış durumda.ne bu hastayı görmeden yazsan suç yazmasan suç.dr lar şamar oğlanı değil.
  • ttbb!ttbb!1 sa önce
    evine nşye gitmedi doktorizah edebilirdi eve geleyim yazayım diye! be yüzüsüz kadınvatandaşı tahrik etmeyin alayınızıdşiplomasını yırtar atarız!
  • Ben bilirimBen bilirim26 dk önce
    Aynı durumda sizin aileniz olsaydı aynı fikirde mı olurdunuz ???Meselemuayene ile ilgili ilâç yazma durumudeğilRaporlu ilâcı yazdırmaevde bakım raporlu hastaya gitmemedurumu var yönetmeliğin 4 maddesi g fıkrası gereği görevi ihmali söz konusu var adam ölümünesebebiyet var
  • doktor polis haklıdoktor polis haklı1 sa önce
    Evet görevini yapmıştır.birileri hergün bir doktorun kafa göz yarılmasına öldürülmesine alıştı galiba.dr tamamen kurallara bağlı kalarak hastayı görmeden ilacı yazmamış.aynı Giresunda hastayı görmeden ilaç yazdığı için bir dr açığa alınmış durumda.ne bu hastayı görmeden yazsan suç yazmasan suç.dr lar şamar oğlanı değil.
  • Muhammed yusufMuhammed yusuf26 dk önce
    Tabip odası bu sefer haklı galiba. Hekim ilacı yazsa suç.
  • Ekrem bayraktar Ekrem bayraktar 1 sa önce
    Boş boş boş zırvalamış hanımefendı
  • DuranDuran1 sa önce
    Neresi skandal açıklama bunun. ..
  • TCTC26 dk önce
    Saglık ustunden daha fazla siyaset yapmayalım lutfen, Dinimizde mevta bile hurmete layıktır, Arkasından konusulmaz, Yok yere gundemde tutulmaz,
  • ahmetahmet1 sa önce
    ... doktora verilen talimat hastayı görmeden ilaç yazma... yazarsan hakkında idari soruşturma açılır... sen bu yetkiyi ver sonra doktor hatalı... içişleri bakanıda kükresin dursun... ver yetkiyi doktora herkese gelmeden ilaç yazsın... vitrine oynayacağınıza verin yetkiyi herkese ilaç yazsınlar....
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