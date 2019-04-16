Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Reyhancan, "YGAP Türkiye’de 4 ilde mevcut"

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan Kayseri’de hizmet veren Psikiyatri Kliniklerini ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniğinin Türkiye’de 4 şehirde bulunduğunun altını çizerek, "YGAP’ın amacı Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcıları ve Mahkemeler tarafından Türk Ceza Kanununun 57, 32, 74. maddeleri gereği suça karışmış psikiyatri hastaları ya da bir suç neticesinde psikiyatri hastası olduğu düşünülen şahısların toplum ve kendileri için tehlikelilikleri geçene kadar gözlemlerinin ve tedavilerinin yapıldığı merkezlerdir" dedi.

Uzm Dr. Reyhancan, "Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri kulesinde 16 erkek 14 kadın hastaya hizmet veren birinci sınıf donanımlı odalardan oluştuğunu belirterek, “30 yataklı servisimiz %100 doluluk oranı ile çalışmakta. Ayrıca Psikiyatri Kulesi’nin girişinde 10 adet Psikiyatri Polikliniğimiz mevcut olup günlük 7-8 poliklinikle günde 350 ila 450 arasında ayaktan psikiyatri hastalarına hizmet verilmektedir.

Kapalı psikiyatri servisi gereken hastalar ise, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin gayretleriyle Erkilet Ruh Sağlığı Merkezinde kapalı psikiyatri hastaları için mevcut olan hastane tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda rutin hastalarımız Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisinde, ihtiyaç duyulduğunda da Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Erkilet Ruh Sağlığı Merkezinde hem erkek hem de bayan hastalarımıza gayet kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır” dedi.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinde ise sadece Adalet Bakanlığı, Mahkemeler veya Cumhuriyet Savcılıkları tarafından Türk Ceza Kanununun belli maddelerince suçakarışan ya da işledikleri suç sırasında akıl hastası olma şüphesi bulunan hastaların tedavi gördüğüne vurgu yapan Reyhancan, “Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının üçlü protokol ile hizmet vermeye başlayan YGAP Ülkemizde yeni bir oluşum olup henüz 4 ilde mevcuttur. Kayseri Şehir Hastanesi YGAP Kliniği ülkemizde ikinci açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniğidir. YGAP’a Kayseri Şehir Hastanesi polikliniklerinde veya dışarda muayene olan hastalar yatırılmamaktadır. YGAP’ın amacı Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcıları ve Mahkemeler tarafından Türk Ceza Kanununun 57, 32, 74. maddeleri gereği suça karışmış psikiyatri hastaları ya da bir suç neticesinde psikiyatri hastası olduğu düşünülen şahısların toplum ve kendileri için tehlikelilikleri geçene kadar gözlemlerinin ve tedavilerinin yapıldığı merkezlerdir.

Şuan Kayseri Şehir Hastanesi YGAP Kliniğinde açılan bölümler %100 doluluk oranı ile hizmet vermekte olup kadın hasta bölümü şuan sadece ilimizde bulunmaktadır.

Kayseri Şehir Hastanesi YGAP kliniğimiz Temmuz 2018 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Mart 2019 itibari ile de kadın bölümü hizmete açılmıştır. Açıldığından beri Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Hocam ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli hocamın yoğun gayretleri ile fiziksel bir takım eksiklikler ve personel eksikliklerimiz hızla tamamlanmıştı.Kliniğimizde Kayseri ve civarındaki Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Sivas gibi illerden getirilen adli hastalara hizmet verilmektedir. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi şuanda sadece Adana, Kayseri, Elazığ ve Eskişehir’de açılmış olup Ankara da ise açılmak üzeredir.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ülkemizde toplam 2 bin yatak olacak şekilde planlanmıştı. Bu yatakların 100 tanesi bizim şehrimizde. Hizmet kalitesi Şehir Hastanesi’nin de standartlarının üstünde dizayn edilmiş olan YGAP’taki odaların tamamı tek kişilik olup son derece kaliteli hizmet vermektedir." bilgilerine yer verdi.