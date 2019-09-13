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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, uygulanan faiz indirimlerini değerlendirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:25
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, uygulanan faiz indirimlerini değerlendirdi.


Faiz indirimlerinin piyasaların beklentisini karşıladığını ve sanayici için can suyu olacağını söyleyen Nursaçan, ”Son aylarda Türk Lirasındaki pozitif ve istikrarlı görünüm ile birlikte enflasyon beklentilerindeki iyileşme neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekmesi piyasaların beklentisini karşıladı ve bu indirim sanayiciler için can suyu olacaktır. Hükümetimizin yoğun çalışmaları neticesinde uygulanan faiz indirimi Türkiye ekonomisi ve sanayisi bakımından stratejik öneme sahip OSB’leri, sanayicileri ve yatırımcıları ilgilendiren önemli adımlara katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz” dedi.


Tahir Nursaçan, indirimin aynı zamanda kaynakların dünya ile rekabet etmek için olumlu bir adım olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır. Enflasyonun gerilediğini ve baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini ve özel bankalarında normalleşme sürecine dahil olmaları için bir an önce faiz indirimine gitmelerini bekliyoruz. Ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımıztamdır.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:25
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