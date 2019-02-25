Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’dan ’’Taktik’’ tepkisi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 5.Grup’ta oynadığı sezonun son maçında deplasmanda Adana DSİ 3-0 mağlup ederek grubu şampiyon olarak tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin son haftasında ortaya çıkan bazı skorlara tepki gösterdi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı takımların ’’Taktik’’ adı altında daha önce TVF tarafından açıklanan Play-Off fikstürüne ayar verilmeye çalışıldığı iddia edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ’’ TVF 2. Lig’de oynanan son hafta müsabakalarıyla kalifiye takımlar belli oldu. 1. Lig’e terfi edecek takımların belirleneceği yarı final maçları 9-11 Mart 2019’da Adana’da, final maçları ise 18-20 Mart 2019’da Mersin’de oynanacak. Play-Off gruplarında mücadele edecek 16 takıma başarılar diliyor, lige veda eden takımları takip eden sezonda yeniden 2. Lig’de görmeyi temenni ediyoruz. Acısıyla tatlısıyla bir sezonu geride bıraktık, emeği geçenlere minnetlerimizi sunuyoruz. Sporun hiçbir kanunda, yönetmelikte vs. yazılı olmayan bir nizamı vardır, adına "ahlak" denir; TVF’nin önceden ilan ettiği fikstüre "ayar verme" endişesiyle yaşanan "taktiksel yenilgiler"in spor ahlakıyla örtüşmediği gerçeğinden hareketle rakibimiz Kuzeyboru’nun bu yollara tevüssül etmeyeceğini düşünüyor, Tarsus Belediyesi’ni galibiyetinden ötürü kutluyoruz. Ulu önder "zeki, çevik ve ahlaklı sporcu"ya işaret ederken "taktik maktik" adı altında, inandığımız tüm değerleri alt üst eden "küçük hesaplar" yapıldığına inanmak istemediğimizi, yapıldı ise "küçük hesap"larla spor ahlakına zarar verildiği için üzüntü duyduğumuzu spor kamu oyuna saygılarımızla duyururuz.’’