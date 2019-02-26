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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı

2014 yılında kurulan ve kısa zaman içerisinden katıldığı kategorilerde adından sıkça söz ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü gelecek umutlu.

26 Şubat 2019 Salı 15:13
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı

2014 yılında kurulan ve kısa zaman içerisinden katıldığı kategorilerde adından sıkça söz ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü gelecek umutlu.


Hem futbol hem de voleybol kategorilerinden Kayseri’yi en iyi şekilde temsil eden Mavi-Siyahlılar futbolda katıldığı her kategoride şampiyonluk ve dereceler alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, geçtiğimiz hafta sonu sona eren Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Ligini şampiyon olarak tamamladı ve adını Play-Off’a yazdırdı. Mart ayında 1.Lige yükselme maçlarına çıkacak olan Mavi-Siyahlılar tek hedef şampiyonluk.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada, “ Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü olarak 300’den fazla sporcuyla değişik yaş gruplarında şehrimiz sporuna 2014 yılından beri hizmet etmekteyiz. Bu süre zarfında yaptığımız yatırımların meyvesi olarak Bayanlar Voleybol A takımımız geçtiğimiz hafta sonu gruplar aşamasını başarıyla tamamlayarak 16 kalifiye takım arasına adını yazdırmış ve 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sultanlarımızı ve antrenörlerimiz Harun ve Seher Şahin’i kutluyorum. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta bu gençlere inanan OSB Teknik Koleji yönetimine, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler Kulüp yöneticilerime, sahada terleyen sporcularımızın ‘iyi bireyler’ olması için çalışan velilerimize, evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan taraftarımıza, her şartta haberi kovalayan siz değerli basın mensuplarına. Kısacası büyük KASK ailesine minnetlerimizi sunuyoruz. 9-11 Mart’ta Adana’da, 18-20 Mart’ta Mersin’de oynanacak müsabakalar ile yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek 4 takım belirlenecek ve bu takımlardan biri de inşallah biz olacağız. “Bu şehre şampiyonluk yakışır!” sloganıyla çıktığımız yolculukta şehrimiz büyük bir teveccüh göstermiş, takımına sahip çıkmıştır. Adımızda Kayseri, armamızda Erciyes’i taşımanın sorumluluğunun bilinciyle bu teveccühe layık olmak için biz de kenetlenmiş durumdayız. Desteklerinizle Kayseri’ye şampiyonluk kupasıyla döneceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:13
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