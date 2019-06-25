Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan’da madalyalara ambargo koydu Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan’da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan’dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.