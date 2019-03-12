Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Hedefimiz güçlü kadınlar oluşturmak"

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Develi ilçesini ziyaretinde, "Hedefimiz güçlü kadınlar oluşturmak" dedi.

Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde kadınlarla yapılan toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Develi Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve çok sayıda kadın katıldı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Kadın Kollarından ve ana kademeden Teşkilatta emek verenlerin Meclis üyeliklerinin değerlendirilmesiyle alakalı kendilerinin talimatı var bu noktada da Teşkilatlarımız gayretli bir çalışma ortaya koydular. Tabi bizim hedefimiz dediğim gibi %50 ye ulaşmak ama bu kolay olmayan bir süreç,Hedefimiz güçlü kadınlar oluşturmak, Develi’nin güçlü başarılı kadınları olmasını istiyoruz toplumun daha güçlü olması için erkeği daha güçlü kılmak için onun yanında ona destek olmak için" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise: "Benimde yıllardan beri bana destek olan eşim aramızda kendisi aslında 8 Mart doğum günü ama biz doğum günü kutlamıyoruz çünkü doğduğu günde annesi vefat etmiş dolayısıyla ben bana verdiği desteklerden dolayı izniniz ile bir çiçek taktim etmek istiyorum" dedi