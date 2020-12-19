  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:38:55 -
Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalar kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 14 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i ise savcılıktan salıverildi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, daha önce gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların paravan şirket kurdukları, bunlar üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri vatandaşlara ticaret yoluyla vererek dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemi de özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında daha sık kullandıkları, yine dolandırıcılıkla ellerine geçirdikleri mal varlıklarını örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, telsiz, kelepçe, sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’
Dünya

Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail ve Mısır ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti
Gündem

Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti

Bursa'da 17 yaşındaki S.G., CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. AK Par..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay