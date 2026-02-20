  • İSTANBUL
Kayseri merkezli dev operasyon: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe!
Gündem

Kayseri merkezli dev operasyon: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayseri merkezli dev operasyon: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe!

MİT ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü 8 aylık takip sonucu FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, FETÖ'nün güncel faaliyetlerini sürdüren yapılanmasına karşı 17 Şubat’ta büyük bir darbe indirilmişti.

Operasyon sürecinde gözaltına alınan 70 zanlının emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak yargı makamlarına sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen davada, şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİZLİ DÜZENEKLER VE 8 AY SÜREN FİZİKİ TAKİP

Operasyonun perde arkasında, Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 8 ay boyunca kesintisiz sürdürülen teknik ve fiziki takip süreci yer aldı.

144 ekip ve 676 personelin yanı sıra özel harekat unsurlarının da katıldığı eş zamanlı baskınlarda, örgütün dijital cephaneliği de deşifre edildi.

Yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş ses kayıt ve kamera cihazları, ruhsatsız silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyet güçleri, bu operasyonla örgütün finansal ve lojistik ağlarına ağır bir darbe vurulduğunu belirtti.

