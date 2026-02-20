Kayseri merkezli dev operasyon: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, FETÖ'nün güncel faaliyetlerini sürdüren yapılanmasına karşı 17 Şubat’ta büyük bir darbe indirilmişti.

Operasyon sürecinde gözaltına alınan 70 zanlının emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak yargı makamlarına sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen davada, şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİZLİ DÜZENEKLER VE 8 AY SÜREN FİZİKİ TAKİP

Operasyonun perde arkasında, Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 8 ay boyunca kesintisiz sürdürülen teknik ve fiziki takip süreci yer aldı.

144 ekip ve 676 personelin yanı sıra özel harekat unsurlarının da katıldığı eş zamanlı baskınlarda, örgütün dijital cephaneliği de deşifre edildi.

Yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş ses kayıt ve kamera cihazları, ruhsatsız silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyet güçleri, bu operasyonla örgütün finansal ve lojistik ağlarına ağır bir darbe vurulduğunu belirtti.