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Kayseri lise taban puanları 2019 Kayseri lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kayseri lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
Kayseri lise taban puanları 2019 Kayseri lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kayseri lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Sümer Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi taban puanları

DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

BÜNYAN / Bünyan Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi taban puanları

TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
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