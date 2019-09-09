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Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde inşa edilen 709 konutun Kat belirleme kurası 15 Mart 2019 Cuma günü saat 14.00’da Kadir Has Kongre Merkezinde çekilmesinin ardından Kayseri İldem esnaf konutlarında son durum merak ediliyor. Hak sahipleri, ‘Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek?’ Sorusunu sormaya devam ediyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde inşa edilen 709 konutun Kat belirleme kurası 15 Mart 2019 Cuma günü saat 14.00’da Kadir Has Kongre Merkezinde çekilmesinin ardından Kayseri İldem esnaf konutlarında son durum merak ediliyor. Hak sahipleri, ‘Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek?’ Sorusunu sormaya devam ediyor.

Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konutlarına ilişkin TOKİ’den, “Kayseri Melikgazi Yeşilyurt Mahallesi 709 adet konut projemiz %85 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremizin internet adresinden ilan edilecektir.” açıklaması geldi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
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